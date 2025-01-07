Китайский клуб «Гуанчжоу» потерял профессиональный статус

Семикратный победитель чемпионата Китая по футболу «Гуанчжоу» лишился профессионального статуса, сообщает пресс-служба клуба. «Гуанчжоу» принял решение отказаться от участия в турнирах на профессиональной основе из-за долгов.

Футбольный клуб «Гуанчжоу» был основан в 1954 году. «Тигры» являются двукратными победителями Лиги чемпионов АФК в 2013 и 2015 годах. «Гуанчжоу» остаётся единственным китайским футбольным клубом, который смог выиграть этот турнир.

В разное время «тигров» тренировали Марчелло Липпи, Фабио Каннаваро, Луис Фелипе Сколари и Ли Янг Су. С 2014 по 2015 год за «Гуанчжоу» выступал победитель Лиги чемпионов и чемпион мира в составе сборной Италии Альберто Джилардино. Также за «тигров» играл известный бразильский нападающий Робиньо.