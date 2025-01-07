В «Сьоне» рассказали о текущем состоянии Антона Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал о нынешнем состоянии российского полузащитника Антона Миранчука, не игравшего в последнее время из-за травмы.

— С Антоном Миранчуком всё хорошо. Он тренируется вместе со всеми остальными игроками «Сьона».

— Он готов будет сыграть в матче 18 января?

— В любом случае он находится в расположении общей группы. Не знаю, сможет ли он выйти на поле с первых минут или на замену. Он расскажет тренеру перед игрой, как он себя чувствует, от этого и будем отталкиваться. Мы точно хотим, чтобы он вернулся полностью здоровым и провёл с нами всю весну, — приводит слова Константина «Матч ТВ».

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является.

Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость Антона Миранчука, которая упала на 40% по сравнению с июнем — с € 6 млн до € 3,5 млн. По информации «Чемпионата», футболист получает € 1,2 млн в год.