«Не могу описать свои чувства». Игрок «Милана» Пулишич высказался о победе в Суперкубке

26-летний полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич поделился эмоциями от победы над миланским «Интером» (3:2) в финальном матче за Суперкубок Италии. Американец стал автором одного из мячей «россонери».

«Я не могу описать свои чувства. Это мой первый трофей с «Миланом», а ещё невероятно то, как пришла победа. Я счастлив за свой гол и за победу. Сейчас мы хорошо празднуем, мы заслужили это.

Консейсау? Мы много работали в последние несколько дней. Он изменил энергию в команде, вы видели её в обоих матчах. После этого трофея мы должны быть ещё более уверенными в себе и двигаться вперёд», — приводит слова Пулишича Milan News.