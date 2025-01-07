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«Не могу описать свои чувства». Игрок «Милана» Пулишич высказался о победе в Суперкубке

«Не могу описать свои чувства». Игрок «Милана» Пулишич высказался о победе в Суперкубке
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26-летний полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич поделился эмоциями от победы над миланским «Интером» (3:2) в финальном матче за Суперкубок Италии. Американец стал автором одного из мячей «россонери».

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1'     2:0 Тареми – 47'     2:1 Эрнандес – 52'     2:2 Пулишич – 80'     2:3 Абрахам – 90+3'    

«Я не могу описать свои чувства. Это мой первый трофей с «Миланом», а ещё невероятно то, как пришла победа. Я счастлив за свой гол и за победу. Сейчас мы хорошо празднуем, мы заслужили это.

Консейсау? Мы много работали в последние несколько дней. Он изменил энергию в команде, вы видели её в обоих матчах. После этого трофея мы должны быть ещё более уверенными в себе и двигаться вперёд», — приводит слова Пулишича Milan News.

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