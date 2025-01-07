«Не могу описать свои чувства». Игрок «Милана» Пулишич высказался о победе в Суперкубке
Поделиться
26-летний полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич поделился эмоциями от победы над миланским «Интером» (3:2) в финальном матче за Суперкубок Италии. Американец стал автором одного из мячей «россонери».
Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1' 2:0 Тареми – 47' 2:1 Эрнандес – 52' 2:2 Пулишич – 80' 2:3 Абрахам – 90+3'
«Я не могу описать свои чувства. Это мой первый трофей с «Миланом», а ещё невероятно то, как пришла победа. Я счастлив за свой гол и за победу. Сейчас мы хорошо празднуем, мы заслужили это.
Консейсау? Мы много работали в последние несколько дней. Он изменил энергию в команде, вы видели её в обоих матчах. После этого трофея мы должны быть ещё более уверенными в себе и двигаться вперёд», — приводит слова Пулишича Milan News.
Комментарии
- 7 января 2025
-
12:31
-
12:27
-
12:24
-
12:12
-
11:46
-
11:38
-
11:26
-
11:22
-
11:19
-
11:00
-
10:59
-
10:33
-
10:31
-
10:26
-
10:15
-
10:10
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:35
-
09:34
-
09:30
-
09:28
-
09:26
-
08:58
-
08:56
-
08:22
-
07:12
-
07:06
-
06:36
-
05:57
-
05:49
-
05:36
-
05:28