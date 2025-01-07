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«Олимпиакос» связался с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода Антони — Плеттенберг

«Олимпиакос» связался с «Манчестер Юнайтед» по поводу перехода Антони — Плеттенберг
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Греческий «Олимпиакос» ведёт переговоры с английским «Манчестер Юнайтед» об аренде 24-летнего крайнего нападающего команды Антони. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, переговорный процесс между сторонами сложный и пока далёк от завершения. Отметим, ранее сообщалось, что Антони в аренду хочет взять испанский «Бетис». В нынешнем сезоне 24-летний бразилец принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2027 года.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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