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Криштиану Роналду оценил потенциал Джуда Беллингема

Криштиану Роналду оценил потенциал Джуда Беллингема
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил потенциал хавбека мадридского «Реала» Джуда Беллингема. Он назвал британца огромным талантом и спрогнозировал, что полузащитник выиграет «Золотой мяч».

«Джуд Беллингем — огромный талант, он может выиграть «Золотой мяч», — приводит слова Роналду Sky Sports.

Напомним, 27 декабря Беллингем получил награду от Globe Soccer Awards как лучший хавбек года. Также англичанин был признан лучшим футболистом испанской Ла Лиги по итогам декабря. В прошлом месяце Беллингем принял участие в пяти матчах испанской Примеры, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными действиями.

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