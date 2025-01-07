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«Зенит» хочет получить € 15 млн за Артура, который интересен «Атлетико Минейро»

«Зенит» хочет получить € 15 млн за Артура, который интересен «Атлетико Минейро»
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Санкт-петербургский «Зенит» хотел бы выручить с продажи вингера Артура Гимарайнса € 15 млн, сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что футболист интересен бразильскому клубу «Атлетико Минейро», который сделал сине-бело-голубым стартовое предложение в размере € 10 млн. Отмечается, что в дальнейшем «Атлетико Минейро» планирует встретиться с представителями Артура. Вингер перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса».

В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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