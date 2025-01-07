Консейсау: тренер должен вносить коррективы по ходу игры, за это мне и платят в «Милане»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался об игре своей команды в победном финальном матче Суперкубка Италии с «Интером» (3:2). По ходу матча «Милан» проигрывал со счётом 0:2.

«Нам пришлось скорректировать несколько моментов как в защите, так и в атаке, но пропустить мяч при вбрасывании, а затем пропустить ещё один гол сразу после возобновления игры, не прочитав длинную передачу, было тяжёлым ударом. Однако это означает, что у команды есть характер, потому что ей дважды удалось переломить ход игры и обыграть большие команды. Тренер должен вносить коррективы по ходу игры, за это мне и платят.

После игры с «Ювентусом» я был тем, что его команда оборонялась слишком глубоко, а с «Интером» прессинговали гораздо выше? Совершенно верно, если мы хотим быть стабильными, то нам нужно сплотить команду и поддерживать эту форму. Мы можем стать ещё лучше, но защитники и полузащитники должны иметь мужество. Если говорить о великом «Милане», то он не должен бояться или отсиживаться в обороне. Для меня это очень важно. Нелегко чётко сформулировать оборонительные движения, когда на это так мало времени, но все они игроки сборных, они умны и быстро поняли, что нам нужно делать, чтобы победить», — приводит слова Консейсау Football Italia.