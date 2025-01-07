«Я выиграл две Премьер-лиги без Родри». Силва высказался о зависимости «Сити» от испанца

Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва ответил на вопрос о зависимости результатов команды от испанца Родри. Напомним, 28-летний полузащитник в сентябре 2024 года получил травму крестообразной связки и не принимал участия в матчах клуба.

«Я выиграл две Премьер-лиги без Родри. Кевин Де Брёйне, который, по моему мнению и, возможно, по мнению многих, является лучшим игроком в истории «Манчестер Сити» и один из лучших в Премьер-лиге, провёл не менее шести месяцев травмированным в двух из шести выигранных нами титулов.

Поэтому это не оправдание. Как минимум потому, что на позиции Родри играет один из наших лучших игроков в этом сезоне, [Матео] Ковачич. Конечно, Родри очень важен, в мире нет игрока, подобного ему. Оборонительные способности и нападение, стабильность в команде, голы, присутствие в решающие моменты. Я не помню игрока на этой позиции, который делал бы всё это.

Главная причина [наших неудачных выступлений] не в его отсутствии, у нас не было защитников, индивидуально нам нужно было сделать немного больше и понять, что мы не были на уровне...» — приводит слова Силвы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).