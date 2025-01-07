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Андрей Чернышов: посмотрим, что предложит Кахигао «Спартаку»

Андрей Чернышов: посмотрим, что предложит Кахигао «Спартаку»
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Российский экс-футболист Андрей Чернышов отреагировал на назначение Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«В последнее время в России пошла тенденция приветствовать всё иностранное. Нам кажется, что они намного лучше нас. Но так и в других странах — в Индии, где я работаю, из 13 команд в 10 работают испанские тренеры. В менеджменте тоже много испанских специалистов. Наверное, смотрят, что испанские клубы и национальная команда добиваются хороших результатов. Думают, всё лучшее там. Испанских тренеров сложно привести в Россию из-за отстранения.

«Спартак» пригласил сербского тренера и испанского спортивного директора. Время покажет, правильно ли было назначать Кахигао. Станкович тоже неудачно начал, но потом пошли победы. Болельщики и руководство довольны тренером. Посмотрим, что предложит новый спортивный директор «Спартаку». Биография у него неплохая, работал в серьёзных командах и привозил хороших игроков. Надеюсь, в «Спартаке» тоже сможет хорошо поработать», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Стоит отметить, что Чернышов сегодня празднует день рождения. Ему исполняется 57 лет.

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