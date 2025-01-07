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Стало известно, сколько «ПСЖ» хочет заработать с продажи Коло Муани

Стало известно, сколько «ПСЖ» хочет заработать с продажи Коло Муани
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Руководство «Пари Сен-Жермен» рассчитывает получить около € 50-60 млн с продажи нападающего Рандаля Коло Муани, сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, клубы, претендующие на футболиста, считают эту цену слишком высокой.

Ранее в СМИ сообщалось, что игроком интересуются «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Милан» и «Челси».

Коло Муани сыграл 14 матчей во всех соревнованиях в нынешнем сезоне, где забил два гола и сделал одну результативную передачу. Трудовое соглашение нападающего с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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