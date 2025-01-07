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Обамеянг — о конфликте с Артетой: Микель сказал, что я воткнул ему нож в спину

Обамеянг — о конфликте с Артетой: Микель сказал, что я воткнул ему нож в спину
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Аль-Кадисию», вспомнил о конфликте с главным тренером «канониров» Микелем Артетой, который случился в 2021 году. Тогда Пьер-Эмерик опоздал на командной собрание, за что Артета его отчитал.

«Моя ошибка. Я должен был прилететь вечером, а вернулся только утром следующего дня. Я не сообщил никому в клубе, что пропущу рейс, потому что был занят делами, связанными с медицинским обследованием мамы. Как только я приехал, то сразу же отправился на собрание команды. Всё было нормально, но потом Артета сказал, чтобы я зашёл к нему. В офисе он начал кричать.

Он сказал, что я не должен был так поступать, потому что я капитан команды. Он сказал, что я воткнул ему нож в спину. Я был очень зол, потому что в этом нет ни капли правды. Микель знал, что у меня был тяжёлый год, он знал, где я и с кем. Я ожидал от него помощи, а не вот этого», — приводит слова Обамеянга The Athletic.

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