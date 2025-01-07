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Сборная Португалии представила новую форму от бренда Puma

Сборная Португалии представила новую форму от бренда Puma
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Сборная Португалии на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) представила два комплекта новой формы. Техническим спонсором команды выступил известный немецкий экипировщик Puma. Основной комплект выполнен в красном цвете, а вторая форма имеет белую основу.

Фото: Федерация футбола Португалии

Фото: Федерация футбола Португалии

Отметим, что более 20 лет форму национальной команде делала фирма Nike.

Сборная Португалии завершила 2024 год на шестом месте в рейтинге ФИФА. Также национальная команда вышла в четвертьфинал Лиги наций УЕФА, где сыграет с Данией. Встречи плей-офф Лиги наций состоятся 20 и 23 марта 2025 года. Полуфиналы турнира запланированы на 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал состоятся в воскресенье, 8 июня.

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