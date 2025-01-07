Сержиу Консейсау: нет сомнений, что в следующем сезоне Леау может стать лучшим в мире

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о нападающем «россонери» и сборной Португалии Рафаэле Леау.

«Леау феноменален. Я знаю его уже давно, он португалец, как и я, но он более расслабленный португалец, а я более напряжённый. Ему нужно научиться нескольким вещам, и тогда я верю, что он может стать лучшим игроком в мире. Я тоже говорил ему об этом, у него так много индивидуальных качеств, и, если он поставит их на службу команде, он может стать ещё лучше. У меня нет сомнений, что в следующем сезоне он может стать лучшим в мире, если научится всему этому», — приводит слова Консейсау Football Italia.

В нынешнем сезоне Леау сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.