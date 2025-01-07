Каряка — о Лунёве: «Динамо» пропускало после ляпов Андрея в первой части сезона РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Андрей Каряка высказался об игре голкипера бело-голубых Андрея Лунёва в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги. Лунёв выступает за «Динамо» с 1 июля 2024 года. В нынешнем сезоне Андрей провёл 16 матчей и пропустил 17 голов.

«По результатам первой части сезона хочется похвалить, понадёжнее стало. С другой стороны, есть ошибки, и игра ногами — не самое сильное качество Андрея. Он хороший вратарь, но если «Динамо» хочет много контролировать мяч, то вратарь должен лучше играть ногами. На линии и выходах он хорош, но когда команда начинает атаки средним и длинным пасом, то в этом есть проблемы. Им забивали голы после его ляпов», — приводит слова Каряки «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» находится на четвёртом месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. Действующим чемпионом России является «Зенит».