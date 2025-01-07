Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Лондонский «Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с нападающим Сон Хын Мином. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года.

Сон присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2015 года. За это время корейский вингер провёл 431 матч — он занимает 11-е место в клубной истории по этому показателю. Также на счету Сона 169 голов, что является четвёртым показателем в истории «шпор».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего корейца в € 38 млн. Ранее он выступал за немецкие клубы «Гамбург» и «Байер», а также за ряд команд из корейского чемпионата.