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Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»
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Лондонский «Тоттенхэм» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с нападающим Сон Хын Мином. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2026 года.

Сон присоединился к «Тоттенхэму» в августе 2015 года. За это время корейский вингер провёл 431 матч — он занимает 11-е место в клубной истории по этому показателю. Также на счету Сона 169 голов, что является четвёртым показателем в истории «шпор».

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего корейца в € 38 млн. Ранее он выступал за немецкие клубы «Гамбург» и «Байер», а также за ряд команд из корейского чемпионата.

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