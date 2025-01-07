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Кински-младший поделился эмоциями от подписания контракта с «Тоттенхэмом»

Кински-младший поделился эмоциями от подписания контракта с «Тоттенхэмом»
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21-летний вратарь Антонин Кински-младший поделился эмоциями от подписания контракта с английским «Тоттенхэмом».

«Я действительно счастлив быть здесь и подписать контракт. Для меня это удовольствие, потому что «Тоттенхэм» — это большое имя в Европе, в мире, особенно в Чешской Республике, так что, как я уже сказал, для меня это большая честь, и я действительно счастлив.

Я говорил с тренерами, я говорил со спортивным директором, почти со всеми, и у меня действительно возникло ощущение, что это будет правильный выбор. С нетерпением жду всего. Для меня это новый опыт. Я действительно счастлив сделать этот первый шаг за пределами своей страны. Я действительно счастлив, я действительно взволнован и с нетерпением жду тренировок, игр, потому что, конечно, цель каждого игрока — быть на поле. И это то, что я собираюсь сделать. Постараюсь выкладываться на тренировках, чтобы получить игровые минуты», — приводит слова Кински-младшего пресс-служба клуба на официальном сайте.

Напомним, Антонин Кински-младший является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински.

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