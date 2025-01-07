В Турции критически оценили работу спортдиректора «Спартака» Кахигао в «Галатасарае»

Турецкий журналист HT Sport Чагатай Челик, освещающий дела «Галатасарая», критически оценил работу спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао в стамбульском клубе.

«Кахигао не был активным в «Галатасарае». Он говорил, что может связаться с игроками, которые находились в списке трансферов, но специалисты «Галатасарая» сами были компетентны в этой области. Кахигао смотрел матчи «Галатасарая» за рубежом. У клуба уже был отряд скаутов в течение многих лет. Поэтому у Кахигао не было продуктивной роли в клубе», — сказал Чагатай Челик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кахигао работал в «Галатасарае» в должности руководителя отдела международных отношений и скаутинга в период с июля 2023 по декабрь 2024 года.