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Кафанов: путь в сборную России для Хайкина открыт

Кафанов: путь в сборную России для Хайкина открыт
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер футбольного клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин сможет рассчитывать на приглашение в национальную команду даже в том случае, если получит норвежское гражданство. Ранее сообщалось, что 29-летний россиянин хотел бы стать гражданином Норвегии по семейным обстоятельствам.

«Недавно разговаривал с Никитой. Он отыграл ещё один хороший сезон, стал в очередной раз чемпионом Норвегии, его команда успешно выступает в еврокубках. Путь в сборную для него открыт. Получение гражданства ничего не меняет, при этом он остаётся гражданином России», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. За основную сборную России Никита не играл, но получал приглашение в 2021-м.

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