Агент Лепсая объяснил, почему клубы АПЛ не купят Угальде из «Спартака» зимой

Известный спортивный менеджер и агент Тимур Лепсая отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Спартака» Манфреда Угальде в клубы АПЛ. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к 22-летнему костариканцу со стороны «Арсенала», «Челси» и ряда других клубов.

– Сможет ли «Спартак» в это трансферное окно всё-таки продать Угальде за сумму в € 25-30 млн?

– Во-первых, те клубы, которые фигурируют в прессе, а именно английские клубы Премьер-лиги Англии, точно не смогут его купить. Я не представляю себе из «Спартака» в Англию прямого перехода. С другой стороны, мы понимаем, что большие траты в Европе зимой практически не происходят, поэтому я не верю в такого рода трансфер, – приводит слова Лепсая Metaratings.

Напомним, Угальде лидирует в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона. На его счету 15 голов после 18 туров чемпионата страны.