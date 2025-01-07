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Агент Лепсая объяснил, почему клубы АПЛ не купят Угальде из «Спартака» зимой

Агент Лепсая объяснил, почему клубы АПЛ не купят Угальде из «Спартака» зимой
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Известный спортивный менеджер и агент Тимур Лепсая отреагировал на слухи о возможном переходе форварда «Спартака» Манфреда Угальде в клубы АПЛ. Ранее в СМИ появились слухи об интересе к 22-летнему костариканцу со стороны «Арсенала», «Челси» и ряда других клубов.

– Сможет ли «Спартак» в это трансферное окно всё-таки продать Угальде за сумму в € 25-30 млн?
– Во-первых, те клубы, которые фигурируют в прессе, а именно английские клубы Премьер-лиги Англии, точно не смогут его купить. Я не представляю себе из «Спартака» в Англию прямого перехода. С другой стороны, мы понимаем, что большие траты в Европе зимой практически не происходят, поэтому я не верю в такого рода трансфер, – приводит слова Лепсая Metaratings.

Напомним, Угальде лидирует в гонке бомбардиров Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона. На его счету 15 голов после 18 туров чемпионата страны.

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