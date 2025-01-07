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В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном приобретении Лукаса Масоэро

В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможном приобретении Лукаса Масоэро
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал информацию о возможном приобретении защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро.

«По Лукасу Масоэро мы ни с кем не общались. Сейчас можно прочитать много слухов, но повторюсь — по этому игроку контактов не было», — сказал Ахмед Айдамиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщило, что «Ахмат» рассматривает вариант с приобретением защитника «Университатя Клуж» Лукаса Масоэро. Также к игроку присматриваются «Сочи» и «Черноморец». Сам Масоэро готов вернуться в Россию, о чём не так давно заявлял в интервью СМИ.

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