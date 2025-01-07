Леау: то, что Консейсау сделал в «Милане» всего за несколько дней, просто невероятно

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау высказался о новом главном тренере клуба Сержиу Консейсау, а также рассказал, за счёт чего «россонери» удалось обыграть «Ювентус» (2:1) и «Интер» (3:2) в матчах Суперкубка Италии.

«Я не знал Консейсау лично, но слышал от друзей из «Порту», которые работали с ним, что у него сильный характер. То, что он сделал всего за несколько дней, просто невероятно. То, что он говорит, мне нужно, и я почувствовал, что эта энергия нужна всем. Я чувствую, что перемены заметны на поле и за его пределами, этот менталитет помогает нам побеждать и делать то, что нам удалось в финале.

Против «Ювентуса» и «Интера» мы никогда не сдавались. Вы не всегда можете провести свой лучший матч, но вы всё ещё можете выиграть игры благодаря характеру. Это голод и энергия. Временами ты допускаешь ошибки, можешь отдать неправильный пас или дриблинг, но всё решает желание. У нас было это желание против «Ювентуса», и с «Интером» оно тоже имело основополагающее значение.

Никто не может чувствовать себя комфортно на своём месте только потому, что он в «Милане». Каждый должен быть готов помогать команде, отдавать все силы. Я знаю, что тренер будет подталкивать меня к тому, чтобы я выкладывался по максимуму, а я, в свою очередь, буду помогать тренеру, потому что знаю, что он будет подталкивать меня», — приводит слова Леау Football Italia.