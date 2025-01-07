Гаджиев заявил, что последние два-три года российский футбол «вылезает из кризиса»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев оценил развитие российского футбола за последние несколько лет.

«В 2019 или 2020 году российские команды выиграли всего один матч в еврокубках. И то на групповом этапе. Эти годы – кульминация падения российского футбола. Но в последние два-три года российский футбол потихоньку вылезает из кризиса. Этому способствуют финансовые вливания, которые происходят в том числе благодаря Кубку России», – приводит слова Гаджиева Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» Махачкала находится на 11-м месте. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. Действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.