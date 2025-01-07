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В минском «Динамо» прокомментировали информацию о переходе Мельниченко в «Порту»

В минском «Динамо» прокомментировали информацию о переходе Мельниченко в «Порту»
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Главный тренер минского «Динамо» Вадим Скрипченко прокомментировал информацию о возможном переходе Трофима Мельниченко в «Порту». Ранее в СМИ появилась информация, что португальский гранд хочет подписать 18-летнего белорусского форварда этой зимой. Предварительно, контракт сторон будет рассчитан на три с половиной года.

«Пока всё, что пишут, на уровне каких-то слухов. Да, есть заинтересованность в Мельниченко. Официально минское «Динамо» ещё не объявило о переходе. Когда сделка будет завершена официально, клуб сделает заявление», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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