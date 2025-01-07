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Кински-младший рассказал, как отреагировал его отец на предложение «Тоттенхэма»

Кински-младший рассказал, как отреагировал его отец на предложение «Тоттенхэма»
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21-летний вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински-младший рассказал, что его отец Антонин Кински-старший, ранее выступавший за российский «Сатурн», поддержал его решение о переходе в английский клуб.

«Я до сих пор играл только в Чехии. В последнее время за «Славию». Я бы сказал, у нас была хорошая первая половина сезона, но потом поступило это предложение. Как я уже сказал, я чувствовал, что это будет хорошее решение, поэтому я решил поехать, и я действительно счастлив.

Мой отец тоже бывший вратарь. Он играл за сборную Чехии, в чешской Первой лиге, а также за рубежом. Он был для меня примером для подражания с самого начала, поэтому, принимая каждое решение, я обсуждаю его с ним, и он, конечно же, сказал мне, что это важное дело, важное решение и большой шанс. Он сказал мне, чтобы я тоже пошёл на это, поэтому я очень рад иметь такое положительное мнение», — приводит слова Кински-младшего пресс-служба клуба на официальном сайте.

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