Тренер «Ливерпуля» Слот выступил в защиту Александер-Арнольда после критики за игру с «МЮ»
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выступил в защиту правого защитника Трента Александер-Арнольда после его неудачной игры в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который завершился с ничейным счётом (2:2).
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мартинес – 52' 1:1 Гакпо – 59' 2:1 Салах – 70' 2:2 Диалло – 80'
«Мы все были разочарованы тем, как мы играли. Трент сыграл не лучший свой матч. Он провёл так много хороших матчей за этот клуб, но, как и некоторые другие, в прошедшей игре выступил не лучшим образом», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Напомним, турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.
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