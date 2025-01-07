Тренер «Ливерпуля» Слот выступил в защиту Александер-Арнольда после критики за игру с «МЮ»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот выступил в защиту правого защитника Трента Александер-Арнольда после его неудачной игры в домашнем матче 20-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», который завершился с ничейным счётом (2:2).

«Мы все были разочарованы тем, как мы играли. Трент сыграл не лучший свой матч. Он провёл так много хороших матчей за этот клуб, но, как и некоторые другие, в прошедшей игре выступил не лучшим образом», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 46 очков после 19 матчей. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.