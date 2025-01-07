Бышовец рассказал, чего не хватило «Зениту», чтобы уйти на перерыв лидером РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец высказался об игре и результатах сине-бело-голубых в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

– Как думаете, чего не хватило «Зениту», чтобы уйти на зимний перерыв лидером РПЛ?

– Я думаю, что здесь объективные причины, связанные с потерями игроков из-за травм, не было оптимального состава. Думаю, не удалось добиться оптимального состояния после проведённой подготовки к началу сезона. Ну и, мне кажется, были невынужденные потери очков с «Химками», «Крыльями Советов». Есть вопросы и психологического состояния, и отсутствия уважения к сопернику, и в какой-то степени переоценки своих возможностей, — приводит слова Бышовца «ВсеПроСпорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится весной. Действующим чемпионом России является «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз за последние шесть лет.