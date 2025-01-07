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«Манчестер Сити» намерен купить нового вратаря, названы три кандидата

«Манчестер Сити» намерен купить нового вратаря, названы три кандидата
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В «Манчестер Сити» недовольны выступлениями бразильского вратаря Эдерсона, который демонстрирует не самую убедительную игру и может покинуть клуб. В связи с этим «горожане» ищут нового голкипера. Сейчас они нацелены на три кандидатуры из итальянской Серии А.

По данным Footmercato, «Манчестер Сити» рассматривает Микеле Ди Грегорио из «Ювентуса», Сиона Сузуки из «Пармы» и Ваню Милинковича-Савича из «Лацио».

Отмечается, что приоритетным вариантом для «Манчестер Сити» является Ди Грегорио. Стороны уже контактировали, несмотря на нежелание «Ювентуса» продавать своего голкипера посреди сезона. «Старая синьора» в целом не горит желанием расставаться с Микеле, однако внушительное предложение может изменить позицию туринцев.

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