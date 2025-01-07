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Российская модель бросила Мудрика, ранее Михаил провалил допинг-тест

Российская модель бросила Мудрика, ранее Михаил провалил допинг-тест
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Российская модель Виолетта Берт рассталась с футболистом «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает британское онлайн-издание Daily Mail. Ранее украинец провалил допинг-тест, в сданной Мудриком пробе был обнаружен милдронат. По информации источника, Берт ушла от Мудрика к американскому игроку туринского «Ювентуса» Уэстону Маккенни.

Напомним, в настоящее время 24-летний украинский полузащитник отстранён от матчей. Ранее сообщалось, что Мудрика могут дисквалифицировать на четыре года.

В нынешнем сезоне Михаил принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.

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