Российская модель бросила Мудрика, ранее Михаил провалил допинг-тест

Российская модель Виолетта Берт рассталась с футболистом «Челси» Михаилом Мудриком, сообщает британское онлайн-издание Daily Mail. Ранее украинец провалил допинг-тест, в сданной Мудриком пробе был обнаружен милдронат. По информации источника, Берт ушла от Мудрика к американскому игроку туринского «Ювентуса» Уэстону Маккенни.

Напомним, в настоящее время 24-летний украинский полузащитник отстранён от матчей. Ранее сообщалось, что Мудрика могут дисквалифицировать на четыре года.

В нынешнем сезоне Михаил принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и пять результативных передач.