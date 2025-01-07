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Легенда «Милана» Сакки: Консейсау показал, что он великий тренер

Легенда «Милана» Сакки: Консейсау показал, что он великий тренер
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Известный итальянский тренер Арриго Сакки высказался о новом главном тренере «Милана» Сержиу Консейсау. Под руководством португальца «россонери» удалось обыграть «Ювентус» (2:1) и «Интер» (3:2) в матчах Суперкубка Италии и завоевать трофей.

«Я бы подчеркнул этот аспект: дважды «Милан» шёл ко дну, и дважды они находили в себе моральные силы и физическую энергию, чтобы перевернуть историю. Если у вас нет качеств характера, вы не сможете совершить подобные подвиги. Это значит, что только что пришедший тренер сумел затронуть нужные аккорды.

Скажу прямо: Консейсау показал, что он великий тренер. В этих двух матчах те, кто разбирается в футболе, заметили его компетентность, когда речь идёт о тактике и стратегии: у Сержиу сильные и чёткие идеи. А заменами, проведёнными в атакующем ключе, он придал смелости всей команде. «Милан» стал командой, которая борется, которая не отдаёт ни пяди, которая прессингует, которая хочет быстро получить мяч», — приводит слова Сакки Milan News.

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