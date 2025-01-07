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Определились главные претенденты на подписание Рашфорда

Определились главные претенденты на подписание Рашфорда
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд имеет несколько вариантов для продолжения карьеры. Приоритетные претенденты на британского форварда — «Милан», дортмундская «Боруссия» и турецкий «Галатасарай», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, «Милан» и «Боруссия» уже сделали запросы по Рашфорду. «Галатасарай» также пытался связаться с представителями Маркуса, но они дали понять, что игрок хочет продолжить карьеру в топ-5 европейских чемпионатов.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рашфорда в € 55 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Рашфорд провёл за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах 24 матча, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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