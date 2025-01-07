Агент Помазуна: переговоры с клубами? У Ильи контракт с ЦСКА

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента. По словам Сафонова, прямо сейчас Помазун находится в отпуске. Агент подчеркнул, что ещё не общался с вратарём армейцев.

— Пока ничего не скажу. Он улетел в отпуск, ещё не разговаривали.

— Пока контракт ни с кем не подписан и переговоры продолжаются?

— При чём здесь продолжаются? У него действующий контракт с ЦСКА. Будет какая-то конкретика, будем говорить. А сейчас человек уехал, отдыхает, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее 28-летний Помазун был отстранён от основной команды ЦСКА. Причиной называлось то, что голкипер армейцев в интервью допустил переход в московский «Спартак». Действующий контракт Ильи с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Помазуна в € 1,2 млн.