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Агент Помазуна: переговоры с клубами? У Ильи контракт с ЦСКА

Агент Помазуна: переговоры с клубами? У Ильи контракт с ЦСКА
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Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о будущем своего клиента. По словам Сафонова, прямо сейчас Помазун находится в отпуске. Агент подчеркнул, что ещё не общался с вратарём армейцев.

— Пока ничего не скажу. Он улетел в отпуск, ещё не разговаривали.

— Пока контракт ни с кем не подписан и переговоры продолжаются?
— При чём здесь продолжаются? У него действующий контракт с ЦСКА. Будет какая-то конкретика, будем говорить. А сейчас человек уехал, отдыхает, — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Ранее 28-летний Помазун был отстранён от основной команды ЦСКА. Причиной называлось то, что голкипер армейцев в интервью допустил переход в московский «Спартак». Действующий контракт Ильи с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Помазуна в € 1,2 млн.

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