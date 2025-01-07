«Бавария» надеется приобрести Вирца через полтора года — Плеттенберг

Мюнхенская «Бавария» сохраняет интерес к футболисту «Байера» Флориану Вирцу и может постараться приобрести его через полтора года, если игрок продлит контракт с леверкузенцами. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Бавария» попробует осуществить сделку с «Байером» по Вирцу, если Флориан подпишет новый контракт, в который будет включена опция выкупа. Предполагается, что мюнхенцы будут пробовать приобрести Вирца после завершения чемпионата мира — 2026.

В текущем сезоне Флориан провёл 24 матча за «Байер» во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.