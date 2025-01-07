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Шишкин оценил вероятность чемпионства «Зенита» в процентах

Шишкин оценил вероятность чемпионства «Зенита» в процентах
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Известный российский экс-футболист Роман Шишкин оценил вероятность чемпионства «Зенита» в процентном соотношении. Он уверен, что сине-бело-голубые в очередной раз завоюют золото с шансом в 95%. Шишкин отметил, что у «Зенита» не произошло ничего страшного в первой части сезона — команда идёт в лидерах, всё будет зависеть от весенних выступлений команды.

— Я бы не сказал, что что-то страшное произошло [у «Зенита»]. Команда всё равно идёт в лидерах. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии они выйдут после паузы на зимние сборы.

— Вы верите, что «Зенит» весной может катком проехаться по соперникам?
— А почему нет? Они на протяжении пяти-шести лет показывают стабильный футбол. 95% на то, что «Зенит» в текущем сезоне станет чемпионом, — приводит слова Шишкина «Комсомольская правда».

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