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Три клуба Серии А заинтересованы в покупке Лоренцо Инсинье — La Gazzetta dello Sport

Три клуба Серии А заинтересованы в покупке Лоренцо Инсинье — La Gazzetta dello Sport
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33-летний нападающий «Торонто» Лоренцо Инсинье может вернуться в итальянскую Серию А, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист и канадский клуб договорились о расставании в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Фиорентина», «Лацио» и «Комо» заинтересованы в покупке экс-игрока сборной Италии. Также вингером интересуются греческий «Олимпиакос» и клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, Лоренцо Инсинье выступает за канадский «Торонто», куда он перебрался из итальянского «Наполи» летом 2022 года. За это время Инсинье принял участие в 63 матчах за «Торонто» во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 13 результативными передачами.

Действующий контракт итальянца рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, ориентировочная стоимость Инсинье составляет € 3 млн.

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