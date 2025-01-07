Давид Алаба вернулся в состав «Реала» после травмы впервые с 2023 года

32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба вернулся в состав «Королевского клуба» после травмы. Он вошёл в официальную заявку «сливочных» на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой».

Встреча «Реала» и «Мальорки» состоится в четверг, 9 января, в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, защитник получил травму крестообразных связок 18 декабря 2023 года. В общую группу он вернулся более чем через год — 30 декабря 2024 года. До перехода в «Реал» австрийский защитник Давид Алаба выступал в составе мюнхенской «Баварии». Также он является важным игроком сборной Австрии.