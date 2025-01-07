Давид Алаба вернулся в состав «Реала» после травмы впервые с 2023 года
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32-летний австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба вернулся в состав «Королевского клуба» после травмы. Он вошёл в официальную заявку «сливочных» на матч 1/2 финала Суперкубка Испании с «Мальоркой».
Встреча «Реала» и «Мальорки» состоится в четверг, 9 января, в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
Суперкубок Испании . 1/2 финала
09 января 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, защитник получил травму крестообразных связок 18 декабря 2023 года. В общую группу он вернулся более чем через год — 30 декабря 2024 года. До перехода в «Реал» австрийский защитник Давид Алаба выступал в составе мюнхенской «Баварии». Также он является важным игроком сборной Австрии.
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