Агент Лепсая: найти новую команду Виллиану Жозе будет непросто

Известный спортивный функционер, агент и менеджер Тимур Лепсая считает, что московскому «Спартаку» будет сложно продать нападающего Виллиана Жозе в зимнее трансферное окно — 2025. В нынешнем сезоне Жозе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

– Сможет ли «Спартак» как-то трудоустроить Виллиана Жозе в зимнее трансферное окно, например в ту же Бразилию, с минимальными финансовыми потерями?

– Найти ему команду будет не очень просто. Посмотрим, как сработает новый спортивный директор «Спартака». Работа эта точно непростая. Почему не получилось? Много факторов, первый из которых это то, что он приехал абсолютно не готовым. Он долго набирал форму. Удалось ли её набрать в итоге – для меня тоже вопрос. Трансфер оказался провальным изначально, — приводит слова Лепсая Metaratings.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».