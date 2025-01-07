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Шишкин: хороший отрезок «Спартака» не говорит о том, что Станкович — герой

Шишкин: хороший отрезок «Спартака» не говорит о том, что Станкович — герой
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Бывший футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил выступления красно-белых под руководством Деяна Станковича. Он отметил, что не стоит называть сербского тренера героем. При этом Шишкин отметил заслугу Станковича в стабилизации состава.

— Станкович наконец стабилизовал состав, закончил с экспериментами. Сразу начал вырисовываться и рисунок игры. Плюс физическое состояние игроков обрадовало.

— Станкович — главный герой последнего успеха «Спартака»?
— Не стал бы говорить громких слов. Давайте дождёмся конца сезона. Хороший отрезок не говорит о том, что Деян — герой, — приводит слова Шишкина «Комсомольская правда».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв РПЛ, занимая третье место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» (лидера чемпионата) — всего два очка.

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