Экс-игрок «Спартака» Гранат: Промес — бомба замедленного действия, но как игрок он хорош

Известный российский экс-футболист Владимир Гранат отреагировал на разговоры о возможном возвращении нападающего «Дубай Юнайтед» в московский «Спартак».

«Промес — это бомба замедленного действия. Непонятно, как он будет себя вести. Но по-футбольному он, конечно, хороший игрок. Думаю, сразу его точно не подпишут: возьмут на сборы со «Спартаком», там много игроков высокого класса. В таких условиях Промесу не составит труда набрать форму и приблизиться к своему уровню», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017-м в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России. В нынешнем сезоне футболист провёл за «Дубай Юнайтед» четыре матча, в которых отметился четырьмя забитыми голами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.