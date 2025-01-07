Президент РПЛ рассказал, какие команды удивили его в первой части сезона

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, какие команды удивили его в первой части сезона-2024/2025. Он выделил четыре клуба — «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак». Все они удивляли Алаева в разный период, поэтому функционер не стал выделять одну из команд.

«Меня на определённом отрезке удивляла каждая команда. Это были и „Зенит“, и „Локомотив“, и „Краснодар“. Теперь „Спартак“. Поэтому какую-то одну команду выделить не могу», — приводит слова Александра Алаева ТАСС.

Напомним, лидером Российской Премьер-Лиги на зимний перерыв ушёл «Краснодар». На втором месте — «Зенит». Замыкает тройку лидеров «Спартак».