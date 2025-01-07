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Консейсау рассказал, какие предложения о работе получал до того, как возглавил «Милан»

Консейсау рассказал, какие предложения о работе получал до того, как возглавил «Милан»
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау рассказал, от клубов из каких стран получал предложения о работе до того, как согласился возглавить «россонери».

«Это правда, у меня были предложения от арабских клубов, а также от клубов из Бразилии и других стран. После того, что я сделал в «Порту», мне нужна была европейская команда, чтобы продолжить свою тренерскую карьеру. Некоторые национальные команды также приходили с предложением о работе: я думал о том, чтобы согласиться, а потом появился «Милан», и я не размышлял ни секунды», — приводит слова Консейсау Milan News.

Консейсау возглавил «Милан» 30 декабря 2024 года. Португальский специалист выиграл трофей быстрее всех тренеров в истории клуба с 1930 года. Для этого ему понадобилось два матча. Напомним, «Милан» стал обладателем Суперкубка Италии.

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