Агент Тюкавина рассказал, есть ли интерес к игроку «Динамо» от зарубежных клубов

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, рассказал, существует ли интерес к его клиенту от зарубежных клубов.

— Костя ещё не приехал из отпуска, вернётся 11-го, узнаю, как отдохнул. Но вроде всем доволен.

— Представитель Батракова постоянно рассказывает про интерес к игроку зарубежных клубов. Константином тоже постоянно интересуются?

— Интерес есть, но человек отдыхает, я не дёргаю. Время от времени какие-то разговоры ведутся. Но зачем пыль на вентилятор пускать? — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Суммарно в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.