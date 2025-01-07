Экс-футболист «Спартака» Шишкин оценил чемпионские амбиции команды в этом сезоне

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин оценил чемпионские амбиции команды в текущем сезоне. Он считает, что «Спартак» является одним из претендентов на золото. Шишкин привёл в пример сезон-2016/2017 — тогда красно-белые шли по турнирному пути примерно так же и в итоге стали чемпионами России.

«Спартак» своим финальным отрезком в осенней части сезона показал, что является одним из претендентов на золото. Похожая ситуация была и в сезоне-2016/2017, когда «Спартак» добывал последнее на данный момент чемпионство. Команда там не была фаворитом, но выдали прекрасный отрезок именно тогда, когда это было нужно», — приводит слова Шишкина «Комсомольская правда».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв РПЛ, занимая третье место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» (лидера чемпионата) — всего два очка.