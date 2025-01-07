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Давиде Калабрия прокомментировал победу «Милана» в Суперкубке Италии

Давиде Калабрия прокомментировал победу «Милана» в Суперкубке Италии
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Защитник и капитан «Милана» Давиде Калабрия прокомментировал победу своей команды в матче за Суперкубок Италии с «Интером» (3:2), а также высказался о новом главном тренере «россонери» Сержиу Консейсау.

Суперкубок Италии . Финал
06 января 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
1:0 Мартинес – 45+1'     2:0 Тареми – 47'     2:1 Эрнандес – 52'     2:2 Пулишич – 80'     2:3 Абрахам – 90+3'    

«Эта победа, принёсшая домой кубок, даёт дополнительный толчок к тому, чтобы добиваться хороших результатов. В такой сложный период, как последние несколько месяцев, мы можем придать этому результату постоянство, что очень важно.

Консейсау? Он отличный тренер, он сразу же показал своё желание, свою волю, своё упорство, фундаментальные вещи, чтобы быть в состоянии выиграть эти трофеи», — приводит слова Калабрии Milan News.

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