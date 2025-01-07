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Обамеянг рассказал, чего не хватает «Арсеналу» для завоевания трофеев

Обамеянг рассказал, чего не хватает «Арсеналу» для завоевания трофеев
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Аль-Кадисию», ответил на вопрос, кого или чего не хватает «канонирам» для завоевания трофеев.

«Меня», — приводит ответ Обамеянга The Athletic.

«Арсенал» набрал 40 очков в 20 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Под руководством Микеля Артеты «канониры» выиграли Кубок и два Суперкубка Англии. Прошлый сезон «Арсенал» завершил на втором месте в турнирной таблице, отстав от выигравшего чемпионат «Манчестер Сити» на два очка. Годом ранее «канониры» также стали вторыми.

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