Обамеянг рассказал, чего не хватает «Арсеналу» для завоевания трофеев

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг, ныне выступающий за «Аль-Кадисию», ответил на вопрос, кого или чего не хватает «канонирам» для завоевания трофеев.

«Меня», — приводит ответ Обамеянга The Athletic.

«Арсенал» набрал 40 очков в 20 матчах и располагается на второй строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги нынешнего сезона. Под руководством Микеля Артеты «канониры» выиграли Кубок и два Суперкубка Англии. Прошлый сезон «Арсенал» завершил на втором месте в турнирной таблице, отстав от выигравшего чемпионат «Манчестер Сити» на два очка. Годом ранее «канониры» также стали вторыми.