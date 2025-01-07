Владелец «Сочи» Ротенберг заявил, что Дюков относится к футболу с пониманием и любовью

Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг считает, что глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков с любовью и пониманием относится к футболу в России. Ранее стало известно, что Дюков является единственным кандидатом на пост президента РФС, выборы на должность пройдут 2 февраля.

«Я считаю, что в данных условиях всё грамотно и здорово сделано. Спасибо РФС, что проводит матчи для сборной, чтобы футбол развивался. Я поддерживаю работу Александра Валерьевича на посту президента РФС. Очень грамотно, полезно. Это человек, который относится к футболу с пониманием и с любовью. Самая главная задача — спортивный принцип, то, что он и делает», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0).