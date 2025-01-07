Гранат: выступления «Спартака» — на 100% заслуга Станковича

Бывший футболист ряда клубов Российской Премьер-Лиги Владимир Гранат оценил заслугу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в результатах команды.

«Спартак» — один из претендентов на чемпионство в РПЛ. Это однозначно плод работы Деяна Станковича. Команде нужно было время, чтобы она полностью поняла задачи и установки. И ближе к зимней паузе это вылилось в очень хороший отрезок. Текущие выступления «Спартака» — на 100% заслуга Станковича, его футбола и мотивации», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв РПЛ, занимая третье место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» (лидера чемпионата) — всего два очка.