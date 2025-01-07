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В «Ахмате» рассказали о ходе сделки по переходу Ловата в «Гояс»

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал о ходе сделки по переходу защитника Лукаса Ловата в «Гояс».

«Вероятность ухода Ловата из «Ахмата» достаточно большая. Насколько я знаю, переговоры ведутся только с «Гоясом». Пока сделка по переходу не завершена», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, бразильский защитник пропустил начало нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги из-за частичного разрыва боковой связки. В текущем сезоне он провёл за «Ахмат» 13 матчей во всех турнирах и забил два мяча.

27-летний Ловат перешёл в «Ахмат» из братиславского «Слована». Контракт игрока с грозненцами рассчитан до конца сезона-2026/2027. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.