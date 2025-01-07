Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепсая: не знаю, получится ли у «Динамо» сохранить Бителло

Лепсая: не знаю, получится ли у «Динамо» сохранить Бителло
Комментарии

Известный спортивный функционер и менеджер Тимур Лепсая высказался о полузащитнике московского «Динамо» Бителло. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес бразильский «Ботафого». Отмечалось, что клуб уже согласовал условия личного соглашения с хавбеком бело-голубых.

«То, что я слышал и что мне известно от своих бразильских партнёров – Бителло действительно вызывает интерес у некоторых клубов Бразилии. Получится у «Динамо» его сохранить, или нет, не знаю», — приводит слова Лепсая Metaratings.

Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023-го. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч по всех турнирах, забил один гол и сделал 10 результативных передач.

Материалы по теме
«Динамо» не готово продать Бителло даже за € 25 млн — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android