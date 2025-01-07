Шишкин обозначил двух потенциальных претендентов на уход из «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Шишкин высказался о составе красно-белых. Он выделил двух потенциальных претендентов на уход из «Спартака» — это Роман Зобнин и Антон Зиньковский. Шишкин отметил подвешенное состояние упомянутых игроков в составе — непонятно, рассчитывает ли на них главный тренер Деян Станкович.

— Какие позиции у «Спартака» сейчас нуждаются в усилении?

— Непонятная ситуация складывается вокруг Зобнина и Зиньковского. Неясно, останутся ли они в команде или нет. Рассчитывает на них Станкович или нет? Стартовый состав «Спартака» сейчас действительно стабилизировался. Есть пара неплохих вариантов для замены, — приводит слова Шишкина «Комсомольская правда».

Напомним, «Спартак» ушёл на зимний перерыв РПЛ, занимая третье место в турнирной таблице. Отставание от «Краснодара» (лидера чемпионата) — всего два очка.