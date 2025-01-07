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Агент Джикии: если вариант будет, мы договоримся с «Химками», чтобы Георгий пошёл дальше

Агент Джикии: если вариант будет, мы договоримся с «Химками», чтобы Георгий пошёл дальше
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Известный российский футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, рассказал, в каком случае футболист может покинуть подмосковный клуб в зимнее трансферное окно.

«Тут надо понимать, что если рассматривать вариант в это межсезонье, то в любом случае у Георгия есть действующий контракт. Он его будет соблюдать, он профессионал и уважительно относится к соблюдению своих обязанностей. Так что если поступят какие‑то предложения, то в любом случае будут сначала переговоры между «Химками» и другим клубом.

Если будет заинтересованность от какого‑то клуба первой восьмёрки, то, думаю, мы сможем договориться о том, чтобы переход состоялся. Думаю, в таком случае и «Химки» пойдут навстречу, и сам Георгий сам на какие‑то уступки может пойти. Если вариант будет, нам удастся договориться с «Химками», чтобы Георгий пошёл дальше», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний защитник принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн. Ранее он выступал за московский «Спартак», откуда ушёл по истечении срока контракта.

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